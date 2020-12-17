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會計男虧空公款3.8億囚15年

2020-12-17 列印
　　一名案發時任職商船公司副總經理、主職會計工作的五十四歲本地男子，在二○○九至二○一六年監守自盜，盜取公司逾三億八千萬元。李素蘭法官昨在高等法院判其四項盜竊罪名成立，監禁十五年。警方對判刑表示歡迎。

　　案情指，被告馬振傑於二○○九年四月至二○一六年二月，任職現代商船（香港）有限公司前會計副總經理，以公司執行董事的網上理財保安編碼器，把公司銀行帳戶中的三億八千萬元，分二百六十次轉帳至三個私人帳戶、澳門多間賭場帳戶、以及澳門和內地帳戶，並以款項購買三個總值四千萬元的住宅單位、股票等。

　　商業罪案調查科訛騙案調查組總督察馮培基說，判刑反映違反信任案件的嚴重性，能夠起阻嚇作用。

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