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海洋公園 收入大跌六成

2020-12-17 列印
海洋公園 收入大跌六成
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　　自今年年初爆發疫情，主題公園多次被勒令關閉。今年五月獲政府注資五十四億元救亡的海洋公園，昨日公佈截至六月底的年度業績報告，顯示其收入按年大跌五成九，至七點一七億元，經營虧損淨額錄得十一點七億元，虧蝕較前一年度擴大約一倍；惟計及政府批出約三十點八億元撥款後，公園累計錄得盈餘超過十九點二億元，終止連續四年虧損。

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