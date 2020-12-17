《鏗鏘集》揭不人道對待羈留人士 入境處四公會批節目極不負責任

港台《鏗鏘集》報道指入境處青山灣入境事務中心人員以不人道方式對待被羈留人士，入境事務主任協會、入境事務助理員工會、入境事務處人員協會及入境處員佐級總會昨日發聯署公開信，批評節目發出極不負責任、立場偏頗、失實及不公正的言論。港台指節目曾聯絡入境處及相關工會回應，在節目內已詳細交代。



四會認為，有關節目內容不但誣衊前線人員的專業，更嚴重損害入境處的聲譽，無視中心人員的努力，有違準確、持平、不偏私的新聞專業標準，四會對失實指控表示強烈不滿及憤慨，予以嚴厲譴責。四會又指，若任何人士認為遭受到不公正對待，可向中心投訴或向執法部門作出申訴。聲明又指，入境處人員一直依法執行職務，並時刻維持高度正直誠信的標準，確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇。



