  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 75%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 港聞

64億抗疫基金「標靶式」救市

2020-12-18 列印
■不少行業經營艱難，陷水深火熱。
Previous Next

　　新冠肺炎襲港一年，第四波疫情仍然肆虐，政府收緊防疫措施，不少行業經營艱難，陷入水深火熱之中，要求港府救助之聲四起。當局昨天宣佈，推出第四輪防疫抗疫基金總值六十四億元，以「標靶式」扶助十九個行業及個別工種，比起首三輪基金先後達一千三百億元、一千三百七十五億元及二百四十億元，為歷來最少，港府強調，第四輪基金要針對性協助受疫情重創的行業，例如食肆、健身中心、美容院、幼稚園等被勒令關閉處所，形容為一場「及時雨」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd