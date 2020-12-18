﻿針對性資助額較以往多﻿﻿ 受惠行業最快新年收款﻿

政府推出第四輪「防疫抗疫基金」，總額六十四億元，針對性資助受疫情重創的行業，包括食肆、健身中心、美容院及幼稚園等。政務司司長張建宗（右圖）表示，相比早三輪基金，第四輪基金對每個受惠行業或個人的資助額會更多，部份甚至增加一倍，預計資助最快可在新年期間發放，以解有關業界燃眉之急。



張建宗宣佈，政府推出第四輪「防疫抗疫基金」，其中五十五億元用於十九項資助，另外九億作應急之用。受惠十九個行業或從業員中，約一萬七千多間持牌食肆按面積計算，每間獲十萬至五十萬元，資助將分兩次發放，總額達三千四百萬；卡拉OK、夜總會及酒吧可獲五萬元一次過資助；約五十間商營浴室可獲十萬元資助；約五百五十間資助及非資助幼兒中心按幼兒數目獲發津貼金，為期四個月；一萬一千間美容院及按摩院可按員工人數，每間獲發三萬至十萬元；五百間派對房間每間可獲四萬元；約六十間電影院每塊銀幕獲十萬元資助，每條院線最多可獲三百萬元；約二百四十位遊戲機中心營運者每位獲發十萬元等。



最多增一倍



張稱，第四輪「防疫抗疫基金」針對性協助受重創行業，尤其被勒令關閉處所，強調相比早前三輪基金，每個受惠行業或個人的資助額會更多，部份甚至增加一倍。他強調，早前三輪基金之所以數以百億計，是因為涵蓋保就業計劃、加強防疫等措施，認為市民不應只比較總金額。



他表示，第四波疫情在聖誕及新年前爆發，將影響傳統旺季消費，對於部份行業，所受打擊更嚴重，因此政府有必要提供額外援助。但是，政府今個財政年度的赤字將超過三千億元，財政儲備亦會降至八千億元，只相等於十二至十三個月的政府開支。他承認，該輪資助中，並非每個市民都可受惠，但面對未來的不明朗因素，政府需審慎理財。



張說，下周一立法會財委會將召開特別會議審批撥款，他有信心當日或可通過，料最快在新年期間發放資助。同時，政府會簡化申請程序，成功申請上輪基金的企業，該次只作簡單手續，便可再申請。



