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食店東主慨歎：幫唔到幾多

2020-12-18 列印
　　港府形容第四輪「防疫抗疫基金」是及時雨，餐飲、健身及美容業等多數批評援助不到位。詠藜園東主楊太向本報稱，詠藜園在第三輪基金約獲十五萬元資助，這次料獲三十萬元，雖增長一倍，但稱晚市禁堂食：「實在幫唔到幾多！」

　　中環名店蛇王芬負責人吳小姐亦指出，政府禁止食肆傍晚六點後堂食，經營艱難，預計其店獲二十萬元資助：「任何資助都係好嘅！」她強調現在首要是控疫，並逐步放寬社交距離，恢復人流。餐飲聯業協會會長黃家和表示，新一輪基金中，食肆所得資助比上一輪多，料可幫補租金，但無助紓緩流動資金不足，他仍擔心有過千間食肆本月內結業。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批評，第三輪基金將資助為五萬元，新一輪則增加至原本的十萬元，稱資助倍增是「文字遊戲」。美容健體專業人員總會許慧鳳指，津貼無助員工及自僱人士。香港酒吧業協會副主席錢雋永則認為，資助可保障員工生計。

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