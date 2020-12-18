中環美容院爆疫 髮型師顧客五確診

新冠肺炎病毒無處不在，美容院亦爆疫。衞生防護中心公佈，位於中環威靈頓街一號的「Glow Spa and Salon」四名髮型師確診，一名曾剪髮的客人亦染疫，當局向到過該理髮及美容店的人士發出強制檢疫令。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，「Glow Spa and Salon」群組一名髮型師最早本月十日確診，他曾與朋友在天台聚會，或因此受感染，另外幾名髮型師同事亦確診，各人工作期間均有戴口罩。中心安排三十多名員工送往檢疫。



張續指，該店新增一名顧客確診，「因為嗰位客人無其他明顯接觸史，所以可能同去過剪頭髮有關。」當局發出強制檢測通告，任何上周二（八日）至昨天曾到訪該店均要接受強制檢測，該店已暫停營業。



新症90宗 26源頭不明



昨日新增九十宗本地個案中，二十六宗感染源頭不明，另有超過七十宗初步陽性個案。黃大仙彩雲邨明麗樓「33」或「34」號單位的住戶，再多四人確診，累計有五戶、共十名住戶染疫。各群組染疫人數仍在擴大，葵盛西邨、將軍澳藍田隧道和日出康城地盤群組分別多一宗確診，而歌舞群組再增四人確診。



被問到新一波疫情牽涉多棟屋苑，食衞局副局長徐德義指出，未知屋苑是否有垂直傳播，曾調查後，也沒得出單一成因。環保署會利用電腦推算模型研究傳播途徑，而大學團隊亦會做氣體測試，稍後公佈調查結果。他指，患者載毒量高，在同一大廈傳染機會也較大。



徐德義又呼籲僱主提醒外傭接受檢測，以及高危人士接種流感疫苗。當局目前共設立十二個採樣站，最新一個採樣站位於鑽石山龍蟠苑籃球場。



