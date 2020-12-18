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美股中段升111點

2020-12-18 列印
　　美國周四股市上升，杜指中段報三○二六六點，升一百一十一點；納指則報一二七一九點，升六十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點五五港元，跌零點一五港元；騰訊則見五百八十一點一九港元，跌一點八一港元。紐約期金報每盎司一千八百九十四點二美元，升三十五點一美元；紐約期油則報每桶四十八點二一美元，升零點三九美元。
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