  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 74%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 港聞

美醫護接種輝瑞疫苗首現過敏

2020-12-18 列印
　　美國阿拉斯加州兩名醫護接種輝瑞研發的新冠肺炎疫苗後，即時出現不良反應，其中一人周二晚接種後嚴重敏感，出紅疹及呼吸困難，留醫深切治療部一晚後可出院。這是美國展開大規模接種計劃後兩日，首次通報疫苗敏感病例。另一人周三接種後，也出現不良反應。

　　該名護理人員本身沒有過敏病歷，注射腎上腺素後情況很快改善，但情況一度再轉差，需要注射類固醇及第二劑腎上腺素，被送到深切治療部觀察。

  翌日病情有好轉，不用依靠藥物，周三可出院。生產商輝瑞表示關注事件，會與衞生部門合作跟進。

　　美國單日新增逾二十四萬宗新冠肺炎確診，累計逾三十一萬人死亡。總統當選人拜登據報下周注射，副總統彭斯亦會在本周五公開接種，以增加公眾對疫苗的信心。此外，歐盟最快下周一批准使用輝瑞疫苗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd