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梁志祥倡派5000元誘打疫苗

2020-12-18 列印
　　港府已訂購三款新冠疫苗，供全港市民注射。民建聯立法會議員梁志祥建議每名接種者可獲發五千元，他昨解釋指是因為目前社會有市民認為不安全，政府有責任加強宣傳及解說，認為如果提供鼓勵金，可吸引「人云亦云」及持觀望態度的市民接種。

　　此外，醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在電台指，港府可參考外國做法，設立疫苗賠償基金，如有嚴重副作用可獲賠償。政府表示，如認為接種風險高於效益，衞生署會採取適當行動，包括考慮是否應撤銷相關疫苗的註冊。就可能引致的不良反應，衞生署會根據擬議緊急使用新冠疫苗法例的相關要求，並參考現有機制進行監察。

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