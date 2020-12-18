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醫管局：李偲嫣送院時情況好差

2020-12-18 列印
醫管局：李偲嫣送院時情況好差
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　　正義聯盟發起人李偲嫣（見圖）日前離世，終年五十六歲。醫管局昨日不點名交代其病況，指女病人前日送往博愛醫院時，情況已好差，在救護車上需要進行急救，最終在急症室搶救無效死亡，她同時對新冠病毒檢測呈初步陽性。

        醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，事件中醫護人員均有穿著合適的保護裝備，因此無醫護人員受影響，個案會轉交死因裁判官跟進。防護中心指病人早前已經發燒及咳嗽，未有資料顯示她曾交還樣本瓶作化驗，或自行求醫，亦未知與早前個案有否關連。

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