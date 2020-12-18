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新一批保就業發放6.7億補貼額

2020-12-18 列印
　　「保就業」計劃秘書處昨日公佈新一批僱主名單，涉及約一千五百名僱主領取資助，補貼額約六點七億元，承諾受薪僱員有二點九萬人。領取最多資助的首三位都是物業管理公司，其中富城物業管理有限公司獲批七千四百九十萬元，承諾僱用三千零七十一人，其餘是佳定及置邦物業管理有限公司，分別獲批五千七百多萬元及四千五百多萬元，均聘用二千多人。

        此外，旅遊業因疫情停擺，跨境運輸及酒店業亦受影響。其中負責來往港澳船運的信德中旅船務管理有限公司，獲批二千六百八十多萬，承諾僱用一千零二十一人，而瑰麗酒店（香港）有限公司亦獲二千四百六十三萬元，僱用九百八十九名員工。

        飲食及零售行業方面，吉野家快餐（香港）有限公司獲發一千九百十九七萬元，僱用一千二百五十七人，卓悅化妝品批發中心有限公司獲發一千四百八十萬元，僱用五百五十二人。而慈善機構保良局獲批二千三百六十八萬元，聘用約九百人。

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