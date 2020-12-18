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約瑟爹利犬也中招

2020-12-18 列印
約瑟爹利犬也中招
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　　漁農自然護理署發言人表示，該署接收的一隻狗隻，其樣本對新冠病毒的測試呈陽性反應。個案涉及一隻居於佐敦的約瑟爹利（見圖），由於其畜養人為確診個案的密切接觸者，狗隻於本月十四日被送到漁護署接受檢疫，抽取的樣本對病毒測試呈陽性反應，但該狗隻沒有任何病徵。

        發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠病毒病中扮演傳播角色，不論任何情況，都不應棄養寵物。

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