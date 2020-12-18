保誠 疫境下與港人同心同行 全「誠」捐血救病人 送贈飯餐助基層

在疫情持續下，不單社會各階層面臨困境，血庫存量亦多次告急。有見及此，保誠於早前發動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，一直與港人逆境求進的保誠更帶領一眾員工帶頭參與計劃，以實際行動鼓勵市民一同參與這捐血行膳善舉，為社會上有需要的人出一分力。



近日疫情反彈，隨着醫管局逐步恢復非緊急服務，醫院手術的數量亦逐漸增加，對輸血的需求亦相應大增，惟現時血庫存量處於極低水平，香港紅十字會輸血服務中心立即發出緊急呼籲。同時，社會各階層亦面臨困境，不少市民的生計亦再次響起警號。保誠刻不容緩於12月初再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃。



保誠行政總裁容佳明表示：「受到疫情影響，捐血人數銳減，香港紅十字會輸血服務中心多次作出緊急捐血呼籲。保誠亦即時作出相應行動支持，除了在3月份於公司設立流動捐血站，呼籲前線後勤同事捐血，更於10月份首先發動第一輪全『誠』捐血配對認捐飯餐計劃，凡市民於指定時間到紅十字會捐血站捐血，保誠就會認捐一個飯餐予基層市民。在保誠員工一呼百應及熱心市民的大力支持下，計劃得到熱烈的反應。」



12月初疫情嚴峻，血庫的低存量和基層人士的困境更加劇。保誠立即再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，由即日起至明年1月6日，每一位市民到紅十字會捐血站成功捐血，保誠便會認捐一個飯餐，並透過參與慈善機構的食物援助計劃及轉介，陸續將飯餐派發到基層人士及弱勢社群手上，希望呼籲更多熱心人捐血，同時幫助於疫境中大受影響的基層。







全「誠」捐血再啟動 與七大機構捐血行膳



全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃除了鼓勵市民捐血之外，更期望能夠進一步幫助有需要的基層市民。是次計劃較第一輪的服務範圍覆蓋更廣，為期亦延長至跨年舉行，擴大受惠人數。保誠更獲得七間機構的支持，包括香港紅十字會輸血服務中心、惜食堂、九龍樂善堂、樂施會、保良局、東華三院及香港青年協會祥華青年空間，一同協力呼籲全港市民參與這項捐血行膳計劃。



容佳明表示：「基層人士更需要熱心市民的幫助，因此期望透過活動，既可以為他們送上一份份營養飯餐，更重要是傳遞真摯的關心，在疫境下守望相助。加上今次參與的慈善機構各有不同的服務對象，深入港九新界為有需要人士提供適切支援；進一步擴大社區關愛成效，令這計劃真正回應各社區的需要。捐一次血本可以救到三個病人，今次每一位熱心市民成功捐血，將可幫助到四個人，在今個充滿挑戰的冬天及新年，為病人和基層傳暖意燃希望。」







疫情下率先支援基層家庭



除此之外，保誠亦積極履行企業社會責任，甚至在疫情初期，已迅速為社區提供緊急防疫物資，包括捐贈近一萬樽次氯酸水消毒液予新界區的學校及基層家庭。另外，保誠的社區關懷行動一直持續，與多個社區組織合作，派發防疫物資、外科口罩、消毒液、米糧及日用品等予新界北區基層家庭，避免他們為購買防疫物資而四出奔走，亦減少他們受感染的風險。



要全民抗疫，除了準備充足的物資外，需要為家人及親身裝備最新的防疫資訊。保誠於2018年起，就已經與香港紅十字會合作，推出「全城防災．共建更好生活」計劃，目的是提高市民的危機意識，防患未然。為配合今年的疫情，保誠及紅十字會更把「流動防災教育車」化身為「流動抗疫教育車」，走入社區，與市民分享最新的防疫資訊，並且派發小冊子，提高他們的防疫意識。







1.保誠期望於疫情下為港人提供多一份保障，故此於年初為50萬位市民提供「免費新型肺炎保障」，令大家面對健康受挑戰時，都可以安心地共度時艱。保誠亦透過義工隊及青協社工，分別為基層家庭、居住於偏遠地區的長者、新界北學校學生派發防疫物資、食米及日用品等，更聯同香港紅十會派出「流動抗疫教育車」，於不同地區派發防疫物品及小冊子，加強社區支援。







2.保誠是全港首間獲得香港紅十字會輸血服務中心「特別榮譽獎」，並連續6年成為捐血人數最多的私人機構，最近更蟬聯《給血聯盟》最高級別的大聯盟金章，以行動守護港人的健康。



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