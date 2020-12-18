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保誠 疫境下與港人同心同行 全「誠」捐血救病人 送贈飯餐助基層

2020-12-18 列印
■保誠同事早前響應香港紅十字會輸血服務中心緊急呼籲到捐血站捐血（資料圖片）
■保誠行政總裁容佳明先生（右）及保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅女士（左）呼籲大家參與全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，救病人助基層
保誠 疫境下與港人同心同行 全「誠」捐血救病人 送贈飯餐助基層
■保誠行政總裁容佳明先生 (左) 一直鼓勵同事恆常捐血
■保誠於十月推出第一輪捐血配對認捐飯餐計劃，保誠公司義工隊更到社區派發愛心飯盒（資料圖片）
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　　在疫情持續下，不單社會各階層面臨困境，血庫存量亦多次告急。有見及此，保誠於早前發動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，一直與港人逆境求進的保誠更帶領一眾員工帶頭參與計劃，以實際行動鼓勵市民一同參與這捐血行膳善舉，為社會上有需要的人出一分力。

　　近日疫情反彈，隨着醫管局逐步恢復非緊急服務，醫院手術的數量亦逐漸增加，對輸血的需求亦相應大增，惟現時血庫存量處於極低水平，香港紅十字會輸血服務中心立即發出緊急呼籲。同時，社會各階層亦面臨困境，不少市民的生計亦再次響起警號。保誠刻不容緩於12月初再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃。

　　保誠行政總裁容佳明表示：「受到疫情影響，捐血人數銳減，香港紅十字會輸血服務中心多次作出緊急捐血呼籲。保誠亦即時作出相應行動支持，除了在3月份於公司設立流動捐血站，呼籲前線後勤同事捐血，更於10月份首先發動第一輪全『誠』捐血配對認捐飯餐計劃，凡市民於指定時間到紅十字會捐血站捐血，保誠就會認捐一個飯餐予基層市民。在保誠員工一呼百應及熱心市民的大力支持下，計劃得到熱烈的反應。」

　　12月初疫情嚴峻，血庫的低存量和基層人士的困境更加劇。保誠立即再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，由即日起至明年1月6日，每一位市民到紅十字會捐血站成功捐血，保誠便會認捐一個飯餐，並透過參與慈善機構的食物援助計劃及轉介，陸續將飯餐派發到基層人士及弱勢社群手上，希望呼籲更多熱心人捐血，同時幫助於疫境中大受影響的基層。



全「誠」捐血再啟動 與七大機構捐血行膳

　　全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃除了鼓勵市民捐血之外，更期望能夠進一步幫助有需要的基層市民。是次計劃較第一輪的服務範圍覆蓋更廣，為期亦延長至跨年舉行，擴大受惠人數。保誠更獲得七間機構的支持，包括香港紅十字會輸血服務中心、惜食堂、九龍樂善堂、樂施會、保良局、東華三院及香港青年協會祥華青年空間，一同協力呼籲全港市民參與這項捐血行膳計劃。

　　容佳明表示：「基層人士更需要熱心市民的幫助，因此期望透過活動，既可以為他們送上一份份營養飯餐，更重要是傳遞真摯的關心，在疫境下守望相助。加上今次參與的慈善機構各有不同的服務對象，深入港九新界為有需要人士提供適切支援；進一步擴大社區關愛成效，令這計劃真正回應各社區的需要。捐一次血本可以救到三個病人，今次每一位熱心市民成功捐血，將可幫助到四個人，在今個充滿挑戰的冬天及新年，為病人和基層傳暖意燃希望。」



疫情下率先支援基層家庭

　　除此之外，保誠亦積極履行企業社會責任，甚至在疫情初期，已迅速為社區提供緊急防疫物資，包括捐贈近一萬樽次氯酸水消毒液予新界區的學校及基層家庭。另外，保誠的社區關懷行動一直持續，與多個社區組織合作，派發防疫物資、外科口罩、消毒液、米糧及日用品等予新界北區基層家庭，避免他們為購買防疫物資而四出奔走，亦減少他們受感染的風險。

　　要全民抗疫，除了準備充足的物資外，需要為家人及親身裝備最新的防疫資訊。保誠於2018年起，就已經與香港紅十字會合作，推出「全城防災．共建更好生活」計劃，目的是提高市民的危機意識，防患未然。為配合今年的疫情，保誠及紅十字會更把「流動防災教育車」化身為「流動抗疫教育車」，走入社區，與市民分享最新的防疫資訊，並且派發小冊子，提高他們的防疫意識。



1.保誠期望於疫情下為港人提供多一份保障，故此於年初為50萬位市民提供「免費新型肺炎保障」，令大家面對健康受挑戰時，都可以安心地共度時艱。保誠亦透過義工隊及青協社工，分別為基層家庭、居住於偏遠地區的長者、新界北學校學生派發防疫物資、食米及日用品等，更聯同香港紅十會派出「流動抗疫教育車」，於不同地區派發防疫物品及小冊子，加強社區支援。



2.保誠是全港首間獲得香港紅十字會輸血服務中心「特別榮譽獎」，並連續6年成為捐血人數最多的私人機構，最近更蟬聯《給血聯盟》最高級別的大聯盟金章，以行動守護港人的健康。

(資料由客戶提供)

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