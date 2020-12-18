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公院內科病房逼爆 博愛使用率達119%

2020-12-18 列印
　　醫院管理局公佈，前日公立醫院整體內科住院病牀的使用率為百分之九十九，非常接近飽和，當中有七所醫院病牀已爆滿，須額外加開病牀，當中以博愛醫院情況最嚴重，使用率高達百分之一百一十九，其次是屯門醫院及伊利沙伯醫院，使用率均達百分之一百一十。

　　根據醫管局公佈的數據，前日公立醫院急症室首次求診人次為三千六百九十三，經急症室入內科人次為八百五十七，內科住院病牀於午夜時的使用率達九成九。本港十六間提供急症服務的公立醫院中，有七間內科病牀爆滿，除上述三院外，基督教聯合、明愛、大埔那打素及威爾斯親王醫院亦超出負荷。

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