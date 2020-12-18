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港失業率微跌至6.3%

2020-12-18 列印
　　香港最新失業率為百分之六點三，較八至十月輕微回落零點一個百分點，失業人數亦減少百分之五點二，降至約二十四點四萬人。勞工及福利局局長羅致光表示，由於九至十一月本地第三波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善，但鑒於最近的第四波疫情，預料勞工市場的壓力會在短期內上升。

　　香港九至十一月的就業不足率為百分之三點四，較八至十月回落零點四個百分點，失業人數亦降至約二十四點四萬人。羅致光說鑑於第四波疫情，政府會在有需要時推出針對性措施，支援受重創行業。

　　按行業分析，與八至十月比較，九至十一月期間，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，失業率略為下跌一點一個百分點，降至百分之十點一。

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