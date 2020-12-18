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學校設「自然保育區」教STEM

2020-12-18 列印
學校設「自然保育區」教STEM
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　　動物啟發學習動機，慕光英文書院發展STEM課程，耗資二百萬元增建「亞馬遜森林自然保育區」主題教學中心，飼養二十隻珍貴動物，包括緬甸陸龜、變色龍、豬鼻蛇、球蟒、紅鬆蜥、大盾龜等；同時結合AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）等科學元素，讓學生透過視覺、聽覺、互動，研究和探索自然保育。

　　現時校內飼養的動物，有半數是從漁農自然護理署領養，其餘經香港兩棲及爬蟲協會及朋友領養。有二十多名學生負責輪流照顧，包括帶盾龜散步遊校園、餵飼、清理糞便等。

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