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運動汗水化捐款　助青年活動發展

2020-12-18 列印
運動汗水化捐款　助青年活動發展
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　　汗水轉化為捐款，幫助本港兒童及青少年活動發展。疫情嚴峻，停工、停課及「疫市」經濟更令人壓力飆升，充滿負能量。運動飲料寶礦力水特推出SWEAT with HEART企劃，鼓勵大家運動流汗帶出正能量。活動期間，市民可透過SWEAT with HEART互動網站挑戰各種運動動作，寶礦力水特將計算參加者運動時付出的每滴汗水，每一百滴汗水會轉化為兩港元，直接捐助香港樂童行 (一所香港非牟利的兒童及青少年活動中心)，市民付出愈多汗水，寶礦力水特捐款愈多。有關活動詳情，請參考https://www.sweatwithheart.com。
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