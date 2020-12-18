黑幫關帝廟舉行入會儀式 兩「前坐館」等七男女被捕

黑幫明目張膽深水埗鬧市關帝廟入內舉行入會儀式被警方搗破。警方反黑探員根據情報調查後，昨日掩至關帝廟當場拘捕包括該黑幫兩名「前坐館」在內共七名男女，並檢獲用作入會誓詞及「入會費」利是等。



西九龍總區刑事總部署理高級警司鍾雅倫表示，警方早前接獲情報，指一個活躍黑幫，將會在海壇街的關帝廟內進行入會儀式。西九龍刑事總部探員深入調查後，相信目標黑幫將在昨日進行入會儀式。反黑探員經部署後，昨午二時，一行多人掩至海壇街的關帝廟內，當場檢獲一批疑用作黑幫入會儀式的用品，包括有祭品、裝有「入會費」的利是、十萬元現金、誓詞及寫有三合會字句的黃紙等，遂以涉嫌參加三合會社團集會拘捕廟內七名男女。



被捕六男一女，年齡介乎三十七至五十八歲，警方相信他們全部有黑幫背景，當中包括負責主持入會儀式、該黑幫的兩名前坐館，人稱「沙田Me」的四十三歲姓翟男子及人稱「子騰」的四十六歲姓邱男子，兩人均報稱無業，其餘三男一女協助安排的黑幫成員；餘下一人為四十一歲姓羅入會會員，各人涉嫌參加三合會社團集會被捕。由於他們違反限聚令，警向他們發出定額罰款通知書。



被捕前坐館進軍娛樂業



據了解，「沙田Me」近年涉足娛樂圈擬做大亨，除開設經理人公司外，更做出品人拍電影，為轉做正行而鋪路；而被捕入會姓羅男子，報稱從娛樂事業，有人欲助「沙田Me」在娛樂圈的勢力發展其事業，於是安排入會儀式。



鍾雅倫表示，目前黑社會的入會儀式已經簡化，但仍保留三合會誓詞及黃紙等傳統，探員會作進一步調查檢獲的證物。警方會進一步調查在行動中所檢獲的證物。



