法改會建議採與結果掛鈎收費架構 仲裁案件倡准「不成功不收費」

香港律師就訴訟程序和仲裁程序按結果收費目前並不合法，法律改革委員會（法改會）轄下的「與仲裁結果有關的收費架構小組委員會」，昨發表《與仲裁結果有關的收費架構》諮詢文件，建議修訂香港法律以採用與結果有關的收費架構，例如「不成功不收費」或「不成功低收費」等收費協議，讓香港可在公平環境下，與其他容許按結果收費的熱門仲裁地競爭，並就此展開為期三個月的公眾諮詢。資深大律師湯家驊接受本報訪問時表示，「按條件收費」對香港社會來說未必是好事，當律師自己墊支龐大資金時，便不能是客觀的第三者。



小組委員會建議按條件收費協議、按損害賠償收費協議及混合式按損害賠償收費協議，共三種收費方法的個別機制，並建議為收費設定上限。資深大律師湯家驊指雖然改變收費架構的建議已討論多年，而美國按仲裁結果收費的制度某程度屬於成功，但香港與外國的情況並不相同。湯舉例說明，當控告國際企業時需要支付龐大資金，如律師自己墊支龐大資金時，律師便會認為自己擁有較大的「話事權」。



換句話說，律師如按仲裁結果收費，律師便不再是一名忠誠又客觀的第三者，而是訴訟的第三方，對律師操守及律師與客人關係有相當大的影響。外國案例顯示當律師行使其「話事權」時，未必是客人想得到的結果，例如被告希望和解而提供和解金，但客人不希望和解時，律師在已墊支龐大資金下，自然希望早日取得回報，律師或會向客人給予壓力，要求客人接受和解。



湯認為「不成功、不收費」的收費制度應僅限普通傷人案件或集體訴訟的案件，不應所有案件均使用按條件收費的制度。而收費制度的改變很大可能會淘汰一些小型律師事務所，皆因小型律師事務所「如果輸一兩單，可能要執笠」，故小型律師事務所會避免處理此類案件。惟大型律師事務所有更強大的資本，去接一些「不成功、低收費」的案件，如大型律師事務所在收費協議中如寫明如案件不成功，只收取一成費用，但同一情況下小型律師事務所或需收取兩成或更高的費用才能回本。



一旦市場被大型律師事務所壟斷，大型律師事務所又會受社會經濟情形影響，例如「經濟唔好嘅時候，佢會好小心，唔敢接一啲案，經濟好嘅時候呢，佢又可能怕得罪大客戶」，長久來說會令一些敢作敢為、願意挑戰政府及大企業的小型律師事務所帶來負面影響。



業界反建議設最低收費



大律師龔靜儀則指，為免律師行之間出現「割喉式」減價引起的惡性競爭，收費應該設定最低基本收費。龔認為在收費制度改變後，要是申索人可以在零成本的情況下，循訟裁方式去進行申索，便有機會會出現制度被濫用情況，照樣去追討一些缺乏足夠理據的案件，如在人身傷害申索案件中，律師會成為「救護車追逐者」（ambulance chaser），即會慫恿傷者、患者甚至死者的家屬聘請律師對某對象提告，不擇手段來招攬生意並趁火打劫，令整個社會頓時會湧現大批「無無謂謂」的訟裁案件。



