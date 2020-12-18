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五人墮低息貸款騙局 失200萬拘三男女

2020-12-18 列印
　　警方破獲五宗低息貸款騙案，五名事主近月先後接獲假扮銀行或金融機構職員來電，可為事主提供低息貸款，最後被騙徒共騙去逾二百萬元。警方過去兩日採取拘捕行動，共拘捕三名涉案男女。

　　警方表示，今年十月中旬，一名六十三歲女子接獲騙徒電話，聲稱可幫助借取高額貸款。事主不虞有詐，事後跟隨騙徒至本地持牌財務機構貸款，然後訛稱可用該筆貸款申請更低息的高額貸款，最後騙去一百五十萬元後去如黃鶴。警方接報調查後，前早在天水圍一住宅單位拘捕一名四十四歲涉案男子。

　　另外，警方本月接獲四名受害人報案，他們指收到一家銀行職員的低息貸款推銷電話，被轉介一些假財務公司的共享辦公室簽合同，以及向騙徒提供五至二十萬不等作保證金，共被騙五十一萬元。警方調查後，昨凌晨拘捕涉案兩名分別二十九及三十九歲男女。

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