五人墮低息貸款騙局 失200萬拘三男女

警方表示，今年十月中旬，一名六十三歲女子接獲騙徒電話，聲稱可幫助借取高額貸款。事主不虞有詐，事後跟隨騙徒至本地持牌財務機構貸款，然後訛稱可用該筆貸款申請更低息的高額貸款，最後騙去一百五十萬元後去如黃鶴。警方接報調查後，前早在天水圍一住宅單位拘捕一名四十四歲涉案男子。
另外，警方本月接獲四名受害人報案，他們指收到一家銀行職員的低息貸款推銷電話，被轉介一些假財務公司的共享辦公室簽合同，以及向騙徒提供五至二十萬不等作保證金，共被騙五十一萬元。警方調查後，昨凌晨拘捕涉案兩名分別二十九及三十九歲男女。
新冠肺炎襲港一年，第四波疫情仍然肆虐，政府收緊防疫措施，不少行業經營艱難，陷入水深火熱之中，要求港府救助之聲四起。當局昨天宣佈，推出第四輪防疫抗疫基金總值六十四億元，以「標靶式」扶助十九個行業及個別工...
2020-12-18
今年是被新冠肺炎陰霾籠罩的一年，外國多個潮字榜上都有與新冠疫情相關的字詞。而中國的「漢語盤點2020」活動中「2020年度中國媒體十大新詞語」也不例外，榜首由「復工復產」獲得。 本次發佈的十大新詞語依...
2020-12-18
新冠疫情下，遠端參與工作和活動成為常態。日本國際博覽會協會就擬二〇二五年大阪關西世博會中，加入載人空中移動的小型無人機型「空中汽車」，供以「分身（Avatar）」的形式在場內移動，實現在線參與。將本月...
2020-12-18
據《星島地產網》報道，美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，令二手市場表現靠穩，紛錄市價成交。世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城B座高層03室，面積348方呎，兩房一廳間隔。 單位原叫價60...
2020-12-18
市場憧憬美國國會就紓困方案的協商快將達成協議，美股三大指數周四早段齊創高位，其中杜指曾漲169點報30323點，納指和標指分別0.73%，0.65%，同創新高。 分析師指出，美國紓困方案協商終...
2020-12-18
多蒙特看守教練泰錫在魯爾區長大，亦是蜜蜂軍團球迷，因此該隊體育總監索克盛讚他可以凝聚團隊，結果此子領軍第一擊即重響勝鼓。加上隊長馬高列奧斯回勇，他們今晚聯賽作客有兩大射手繼續缺陣的柏林聯，不妨直取客勝。 （香港時間周六凌晨3:30開賽﹚ 三十八歲少帥泰錫周二德甲快車初次領軍，馬上帶領多蒙特作客2:1小勝雲達不來梅，結束三輪不勝頹勢。他矢言要為家鄉球會挺身而出：「我是土生土長的多蒙特人，也是多蒙特球迷，在愛隊工作了十年，這危難時刻需要有人站出來。」索克也強調辭退法華利，給泰錫委以重任絕非急就章。他指出此子有兩大優點：「他的執教能力已獲球會認可，並能把球會上下凝聚在一起，這正是...
2020-12-18
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
第四波疫情再挫電影圈，業內不少人工作都大受影響，但54歲任賢齊（小齊）好好彩，於逆市下連接兩部電影，繼上月中拍竣新片《大 Project》後，旋即再為馮志強執導的《失衡兇間：唐樓》開工。由於今次飾演一...
2020-12-18
全球抗疫，進入注射疫苗階段，香港快將加入。近日有提議，由政府派錢作為誘因，鼓勵市民接受注射，但推出四輪抗疫防疫基金和兩輪保就業計劃之後，庫房開支龐大，本港正面對歷來最大的赤字，以錢誘打針之議，只會加重財政壓力，也失焦點。港府為今之計，是在國際市場全速搜購更多疫苖，並發放更多疫苗的資訊，令公眾接受打疫苗是抗疫的最好手段。 各國正注視由中國、美國和英國各自研發的三種新冠肺炎疫苗，最先正式推動接種行動的英國和美國，經過逾一周，大致順利，僅出現零星過敏個案。而內地研發的滅活病毒疫苗，採用傳統方法研製，在內地和多國的臨牀試驗，亦未發生嚴重事故，這對香港來說，是一個好消息，因為本港會最...
2020-12-18
蘇銘倫上周因被衞生署要求接受進一步新冠狀病毒檢測，因而錯過在國際賽日上陣的機會，延期至本周日才登場，並於昨晨正式開操。由於本身名氣大兼過往曾駐港並得理想成績，所以昨晨到場即大受歡迎，幫過多位倉主操馬，包括葉廄「連利福將」和「智理共想」、呂廄「共同勝利」，以及文廄「勁勇威龍」和「真勇士」，課罷練者都到停機坪接馬及跟他密斟，蘇銘倫周日將騎足十場，多駒屬牌面馬，有望立即交出好成績。 另外，馬會已接獲維多利亞賽馬會的書面證明，「倬躍錦標」在當地曾屢次佩戴眼罩上陣，故准許馬兒周日戴眼罩出賽而毋須事先測試。 馬場浮世繪
2020-12-18