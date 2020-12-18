羅冠聰出席參議院聽證會 籲美向港人提供更多庇護

美國參議院舉行聽證會，討論香港民主運動及給予香港人難民資格等議題。前香港眾志主席羅冠聰透過視像發言，批評《港區國安法》打壓港人言論及示威自由，迫使更多政治人物和年輕專業人士離開，呼籲美國向港人提供更多庇護。



羅冠聰批評國安法限制港人的自由，在社會造成廣泛恐慌，迫使更多政治人物及年輕人離開香港，各地民主社會有需要為受政治迫害的香港人士提供安全出路，他呼籲美國給予更多港人庇護。



香港民主委員會行政總監朱牧民亦有出席聽證會，他指香港曾經是流亡內地民運人士的避風港，但港人現在需要一個避風港，呼籲美國以難民政策協助有需要港人，當中以反修例示威中被捕的過萬名港人，是最需要美國協助。



不滿打壓港人自由



多名美議員促請國會繼續推動與香港有關的法案，包括《香港避風港法案》及《香港人民自由與選擇法案》，加快向特定港人提供難民庇護身份。其中《香港避風港法案》料本屆國會會期內通過的機會不大。而多了為逃離政治迫害的港人提供「臨時保護身份」條款的《香港人民自由與選擇法案》，上星期已在眾議院一致通過，有議員預料法案很大機會能趕及國會休會前快速通過，交由總統特朗普簽署生效。



全國政協副主席董建華表示港人要有責任自覺擁護國家憲法及《基本法》確立憲制秩序，要尊重「一國」是「兩制」前提。他說期待在中央大力支持下，特區政府可將結構問題逐一解決。他又強調，機遇永遠與挑戰並存，一定要對香港有信心。



前「學民」成員許穎婷已離港



另外，前學民思潮成員許穎婷昨午在社交媒體發文，承認已離開香港。她指出，幾個月前收到幾個不同來源的消息警示她離開，強調即使流落他鄉，依然不忘初心，勤學精進，將一生所學獻於「這片土地」。







