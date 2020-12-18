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執拾腰包失足 行夜山女墮坡

2020-12-18 列印
執拾腰包失足 行夜山女墮坡
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　　寒冷天氣下行山遇險被困。昨凌晨三時許，天文台正發出寒冷天氣警告，深水埗區氣溫僅攝氏十三度，二十七歲姓梁女事主，偕二十八歲姓何女友人，冒着天寒地凍，深夜結伴行山，由長沙灣蘇屋邨取道呈祥道山邊，準備前往美孚其中一人寓所。

　　兩人途經港九福德念佛社附近一行人天橋時，梁女報稱因為腰包意外甩脫跌落斜坡，故爬落斜坡撿拾，但卻失足跣落斜坡下，滑入臨時食水抽水站內鐵絲網內，腳部受傷被困，何女見狀連忙報案求助；消防員攜備照明工具到場，以工具剪開鐵絲網救出梁女。救護員替梁女包紮後，由何女陪同送院治理，幸無大礙。警方經初步調查後，相信事件並無可疑，列作有人被困處理。

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