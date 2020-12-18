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「食太清」 反加速腎病惡化

2020-12-18 列印
「食太清」 反加速腎病惡化
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　　腎病患者要注意飲食，但有腎科專科醫生表示，不少患者「唔識食、食太清」反加速病情惡化。他呼籲患者實行低蛋白飲食方案，亦要留意營養補充。

　　黃煜醫生（圖）指出，研究指採取低蛋白飲食的腎衰竭患者，死亡風險較高蛋白組別大減百分之三十二。但不少三至四期的腎病患者，一聽見已屆晚期面臨洗腎，便瘋狂「戒口」，甚至轉食齋。他指若腎衰竭者熱量攝取不足，身體會分解自身的蛋白質作為熱量來源，變相增加代謝廢物。

  患者應注意攝取「高生理價值」的蛋白質如雞蛋、魚、雞肉等，麵筋、乾豆類原來屬「低生理價值」，應少吃。為避免墮入飲食陷阱，患者亦可按醫生建議，使用腎病轉用的營養補充品。

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