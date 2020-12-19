﻿旅社誇大員工數 口罩商報大原料價 兩宗呃抗疫基金 掠水逾千萬

不法旅遊公司及口罩生產商，詐騙政府「防疫抗疫基金」逾千萬元，警方調查後發現疫情下有七間旅行社誇大員工數目，以及有口罩生產商抬高口罩原材料價騙政府有關防疫資助，近日採取連串拘捕行動，共拘捕近七十人；當中口罩生產商騙案中，騙徒騙去政府逾九百萬元。



警方表示，九月接獲當局轉介，指有個別旅行社在疫情期間大量招聘新員工，情況異常，懷疑有人虛報，遂進行深入調查後，發現七間小型旅遊社疑虛報資料，誇大員工人數，並提交虛假文件，意圖騙取二百八十四萬元資助，最高一宗試圖騙取四十一萬元。調查顯示，有人提交涉嫌偽造的僱傭合約、糧單、強積金單據及稅單單據等，幸當局及早發現，未有批出款項。



警連串行動拘近70人



警方部署後，今年十至十二月期間，展開代號「鼓浪」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕三十男三十二女（十九至六十二歲），當中包括八名董事，餘下報稱廚師、司機、建築工人、家庭主婦、無業人士及學生，全部人已獲准保釋候查。暫未有證據顯示背後有犯罪組織操控。



另外，警方昨日以「串謀欺詐」的罪名拘捕三男兩女，年齡介乎二十八至五十一歲。警方指，較早前財富調查組接獲情報，指一名本地男子的銀行戶口有大量可疑交易而展開調查後，發現該男子與其餘四名團伙成員，串謀在「本地口罩生產資助計劃」當中進行欺詐。犯罪集團於今年三月成立一間新公司，向政府申請資助。



集團分別扮演四間不同公司，包括製造口罩器材供應商、原材料供應商、製造口罩的公司及口罩本地分銷商等四間公司，然後製造虛假單據以抬高口罩原材料價格，以高於成本價向政府提供口罩。集團利用虛假單據及送貨單，製造有向本地賣家提供口罩的假象，以符合政府申請要求，從而得取更多資助。其後向政府提供了一千萬個口罩，政府亦已支付其中四百萬個口罩，總額九百一十二萬元，平均每個口罩價格二點二八元。



對於有旅行社詐騙政府防疫抗疫基金，香港旅遊業議會主席黃進達批評有關做法不可取，業界主要收入來源來自出入境旅客，疫症下旅遊業陷入冰封期，旅行社面臨經營困難，他不諱言，若疫情長期持續，不排除再有旅行社相繼倒閉。希望疫情早日回穩，政府重新推行「旅遊氣泡」及開放兩地通關，令行業得以恢復。