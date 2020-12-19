防護中心籲減少社交聚會 音樂教室10人染疫無戴口罩唱歌

新冠病毒滲入社區，一間主要教授年長人士唱歌的教室，有一名歌唱老師、五名學員及相關緊密接觸者感染新冠肺炎，累計共十人中招。衞生防護中心指即使有教學過程有戴口罩，仍有傳播風險，「有機會係口罩側邊漏氣」；並強烈呼籲市民在冬至及節慶期間，盡量減少社交活動。



繼歌舞群組掀起本地第四波疫情，一間位於新蒲崗景福街新時代工貿商貿中心的Billy Sir音樂教室，亦形成新的唱歌群組，連同教師Billy Sir本人，累計有十人染疫，當中最早有人於本月十日發病。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，音樂教室本月五日及八日曾開班，一名教師對兩至三名學員，而學員年紀較大，約有五十至六十歲，中心已安排密切接觸者檢疫。被問到確診人士均有戴口罩，如何判斷其感染風險，張說不戴口罩是感染途徑之一，但「即使戴晒口罩，咁近距離，好難講會唔會係口罩側邊漏（病毒）出嚟。」



參與家庭聚會 三醫護初步確診



確診個案昨日回落至七十宗，六十四宗屬本地感染，包括二十五宗源頭不明。張竹君指單日數字不能代表疫情趨勢，「如有爆發，（新增患者數目）隨時高番。」



另外，初步確診個案亦有七十多宗，包括一名九龍醫院骨科護士，其任職大埔那打素醫院醫生的哥哥及其妻子。醫院管理局總行政經理庾慧玲說，三人本月十三日曾出席一個家庭聚餐，相信是在當日感染。她續指明白市民想趁喜慶慶祝一番，但疫情嚴重，「想提醒大家，尤其是醫護同事，做番個好榜樣，減少聚會。」



此外，柴灣景翠苑其中一座有五戶、共六人染疫，全部單位的層數及號碼不一，當中一戶患者感染源頭未明，中心會先派檢測瓶，居民暫毋須強檢。



