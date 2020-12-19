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李偲嫣夫自我隔離未送檢疫

2020-12-19 列印
　　正義聯盟創辦人李偲嫣周三突然離世，其遺體樣本驗出對新冠肺炎呈初步陽性，昨日確診。立法會議員梁美芬說李的丈夫謝鋮浚是密切接觸者，曾出現發燒，他昨日仍未獲安排送檢疫中心或醫院。謝目前在寓所內自我隔離。

　　梁美芬批評情況不可接受，又指現時有數百名市民在家等候檢疫，「分分鐘都一條命」，促請政府盡快安排適當的檢測或治療。

　　衞生署昨晚解釋，疫情爆發第四波後，每日接送緊密接觸者的數目已增至二百五十至三百人，過去一周有個別日子更超過四百人。署方因應過去兩周須處理涉及五幢樓宇的大型居民撤離行動，令部份密切接觸者未能迅速獲安排入住檢疫中心，現已加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量。

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