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機場30拖卡候命運載冷凍疫苗

2020-12-19 列印
■機管局指貨機抵達貨運站停機坪後，預計最快可在疫苗落機後，一小時內交貨。
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　　政府採購的科興及BioNTech的疫苗，分別最快明年一月抵港及分批到港。機管局表示，將會優先處理包括疫苗在內的進口冷凍藥品，目前機場有約三十部冷凍拖卡，可以運載需要冷凍的疫苗，平均每卡可載十五萬至三十萬劑。

　　有指部份疫苗儲存溫度須達零下七十度，機管局表示，了解到藥廠會將疫苗密封存放於特別容器內，疫苗放入容器後外面溫度毋須達攝氏負七十度，即使存放一般二至八度、或十二至二十五度的倉庫亦可妥善保存。

　　機管局指機場有全亞洲最大的冷凍拖卡車隊，現時已開始與藥廠及相關單位聯絡，貨機抵達貨運站停機坪後，預計最快可在疫苗落機後，一小時內交貨。

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