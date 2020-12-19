﻿九人幫綁劫女網紅警憑「牛肉乾」破案

昨警方偵破女網紅蘇淼淼上月在荔枝角「一號‧西九龍」寓所捆綁案，三名持刀賊闖入單位捆綁一家三口，劫走財物值千萬元財物案。消息稱，女事主疑網上炫富惹禍，重案組探員在賊人租用案發屋苑鄰座單位內檢獲一張「牛肉乾」，順藤摸瓜調查，前日拘捕涉案行劫集團九人，起回部份贓物。



匪徒租鄰廈單位監視目標



深水埗警區重案組第三隊主管朱家怡督察表示，上月二十四日長沙灣荔枝角道一私人屋苑一單位，遭三名劫匪入屋將二十五歲姓蘇女戶主、六個月大兒子及其家傭制服捆綁，掠去單位一批名錶、名牌手袋及首飾等，女戶主點算聲稱失去財物總值逾一千萬元。



警方重案組追查後，前早分別在屯門、元朗、黃大仙、石硤尾等七個住宅單位拘捕九名男女，年齡介乎三十至六十一歲，當中包括行劫集團幕後策劃主腦、行事劫匪及接贓人士等。警方在部份單位起回部份失物，亦在屯門一個迷你倉內檢獲十多個手袋。被捕九人分別報稱無業及任職裝修工人等，部份有黑社會背景，警方相信被捕者與女事主不相識。探員昨日押同其中一名疑犯到荃錦公路一處棄贓山坡，檢回女事主一個紅色篋及信件等。行動中共起回逾一百七十萬元贓物。警方相信仍有一名劫匪在逃。



消息稱，女事主被劫懷疑與過去網上炫富，張貼其名貴手袋及名錶等財物有關。據悉，行劫集團三個月前租住女事主寓所鄰廈一個單位，用作監視及部署，案發當日派三名賊人持住客卡向保安訛稱入大廈裝修，然後闖入女事主單位犯案，得手後退租逃去。賊人卻百密一疏，在租住單位內遺下一張告票而暴露行蹤，最終落網。警方相信漏網賊人挾走一隻值二百萬元名錶在逃。