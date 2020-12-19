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﻿《蘋果》兩高層探望被拒　黎智英轉送赤柱監獄

2020-12-19 列印
　　正還押荔枝角收押所的壹傳媒創辦人黎智英，早前被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，黎早前亦與集團營運總裁周達權和行政總監黃偉權被控詐騙罪，法官兩度指黎有潛逃風險而拒絕黎的保釋申請。至昨日為止，黎智英已被單獨囚禁十六日，亦完成兩星期的檢疫程序，據悉，懲教署昨早安排黎智英轉往其他懲教院所繼續羈留。

　　昨早約十一時，黎智英身穿藍灰色囚衣及拖鞋，雙手被扣手銬，由懲教署人員押上囚車。據報，黎智英將轉送赤柱監獄繼續還押。據悉，兩名蘋果日報高層昨早擬進入荔枝角收押所探望黎智英，惟遭拒絕，之後乘的士離開。

　　七十三歲被告黎智英被控於今年七月一日至十二月一日期間（包括首尾兩日），在香港，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，違反港區國安法第二十九（四）條。
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