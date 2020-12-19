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密斗翻側 司機斷頭亡

2020-12-19 列印
■意外中，密斗貨車車頂遭防撞欄劏開，司機當場斷頭困於車內。
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　　大埔發生恐怖斷頭奪命車禍，昨中午十二時許，五十一歲姓林男子，駕駛一輛密斗貨車，載着一名跟車工人，沿吐露港公路往沙田行駛至宏福苑一個右彎位時，突然失控撞壆向右翻側。意外中，貨車車頂遭防撞欄劏開，林閃避不及，頸部撞及防撞欄慘遭割斷，當場斷頭困於車內，跟車工人受傷自行爬出送院。消防接報到場拯救，派出坍塌搜救專隊協助救援，花約兩小時將司機救出，惜他已經死亡。救護人員跟車工人包紮後送院治理，意外原因警方仍調查中。

　　現場消息稱，貨車載有裝修物料，慘死司機十四日前才入職，與妻兒同住天水圍，其公司位於元朗錦田。林原定與跟車工人到柴灣送貨，惟未知為何會途經出事路段。

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