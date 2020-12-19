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北院內虐待六旬翁 三警分別判囚17至32月

2020-12-19 列印
　　三名警員被揭發去年六月底在北區醫院內，以私刑虐待一名六旬醉酒老翁，三人先後承認和被裁定瀆職罪成。法官陳仲衡昨午在區域法院判處三名被告分別監禁十七至三十二個月。案中三警蓄意和令人震驚的行為破壞了警隊以至香港的國際聲譽，動搖了公眾對警隊和法治的信心。陳官指出本案並非發生在示威活動，反駁被告被踢觸發犯案洩憤和紓壓的說法。陳官明言本案遠比七警案嚴重，幸好天網恢恢疏而不漏，有鏡頭片段能力證本案。二十五歲被告歐國偉判監三十二個月、二十四歲被告鄧文謙判監三十一個月，而三十一歲被告林易昇則判囚十七個月。

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