香港紅十字會院友關懷服務 疫情下繼續為院友打氣 多項服務支援醫院病友身心需要

住院病人受病患影響，加上長期留院，身心面對不少問題，疫情持續近一年，由於醫院限制探病安排，院友與其他人的交流進一步減少，難免感到寂寞，情緒健康亦受到影響。香港紅十字會一直關心醫院及病人的需要，在公立醫院提供院友關懷服務、醫院圖書館、輔助行動器材租借服務等，並設有香港紅十字會醫院學校，照顧住院病童的學習需要。其中「院友關懷服務」已成立將近50年，且在疫情期間亦繼續關懷和鼓勵院友。



香港紅十字會社區關懷服務部服務幹事黎卓賢（Jason）主要負責院友關懷服務的工作︰「除了職員，我們院友關懷服務團隊有數百位義工，坐在我旁邊的義工冼碧霞主要負責探訪病人及做床邊慰問。在節慶期間，我們會為院友安排遊戲、表演及派禮物等活動，與醫院、病人、義工經歷了不少開心的時刻。」院友關懷服務的義工來自不同背景，當中包括一班退休人士，碧霞是其中之一，服務院友逾十年。一般人都會對醫院避之則吉，她說是在因緣際會下加入義工隊︰「當時退休後比較清閒，與三位朋友經常一起打麻將。有次其中一位朋友因為要當義工不能出席，三缺一，打不成麻將，便一同申請做義工。我覺得院友關懷服務很有意義，一做便做了十年。」







因應不同需求製作短片



與院友保持聯繫 支援情緒需要



每月的第三個星期，碧霞都會與其他義工到醫院探望固定的院友，探訪持續了6至7年，跟他們已建立了深厚的感情。疫情令她與院友將近一年沒有親身見面，所以十分慶幸早前能夠與他們進行視像對話，碧霞憶述：「院友們臉上都露出笑容，動作多多，說了很多話。久未見面，我十分掛念他們，不斷慰問他們的近況，感覺就如家人一樣。」



疫情未息，職員和義工都難以到醫院探訪院友。Jason表示︰「現時服務團隊轉為透過視像進行探訪，讓院友繼續感受到我們的關懷。」團隊亦會在聖誕和新年前錄製節慶短片，交給醫護人員在節日期間播放給院友觀看。服務團隊還因應不同需求來製作影片︰「例如有醫院以老人科為主，院友較喜歡學做運動或懷舊手工；亦有個別醫院的院友對手語感興趣，希望能夠以手語作自我介紹或表達簡單語句。」







探訪院友絕不馬虎 要先上課準備



為了支援不同的院友，香港紅十字會提供訓練課程供義工學習。碧霞表示她曾參加魔術班、手工班、扭汽球班等︰「我曾試過表演魔術，院友都覺得很新奇。」碧霞非常感恩做義工之餘還能學到新技能。



Jason補充︰「義工正式到醫院探訪前，都要先參加有關預防感染疾病的培訓班，以保障雙方。還有關懷與溝通技巧、職安健及義工守則等，以確保服務能配合醫院的環境及病人的需要。」碧霞附和道︰「床前的符號很重要，走近病床前一定要先看清楚。每次到醫院，職員都會仔細講解注意事項。與院友溝通亦要細心敏銳，例如初相識時我們不會詢問他們有沒有親人探望。」



碧霞最後說︰「我年紀大，不知道未來可否再做多十年，不過我越做越開心，亦感到越來越年輕。」她現年70多歲，看起來精神奕奕，說話中氣十足，完全不像已過了古稀之年︰「有些朋友認為做義工沒有薪金，浪費時間。我常在醫院見到生老病死，令我學會在生活上懷有感恩的心，這些經歷令我覺得義務工作更有意義。」



碧霞對院友的關懷及陪伴，正正實踐了人道精神。香港紅十字會自1950年成立，七十年來秉持人道精神，支援醫院及病人的需要。在成立之初已有婦女義工隊為醫院摺製紗布、棉球等物資；其後先後設立香港紅十字會醫院學校、院友關懷服務、醫院圖書館、輔助行動器材租借等服務，期望受惠人士在醫院也可感受到愛護及溫暖。







香港紅十字會70年以來一直緊守崗位服務社會，在疫情下不斷調整服務，利用資訊科技，繼續把關懷傳遍每個角落，讓有需要、被忽略的人士得到溫暖。希望市民慷慨捐款，支持香港紅十字會的人道工作，為社會上有需要的人士伸出援手。



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