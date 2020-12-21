﻿傳播威力激增 議員：應暫禁英航班入境 英病毒變種隨時殺返港

英國及南非日前均出現變種新冠肺炎病毒，傳染力較原有病毒增七成。英國宣佈多地包括倫敦實施更嚴厲的第四級防控，居民須留在家中，不得舉行聖誕聚會。因應將有大量英國留學生返港，有香港專家擔憂變種病毒或透過留學生傳入本地社區，建議他們完成十四日酒店檢疫後，再居家隔離一周確保測試呈陰性。有議員要求政府評估風險，嚴防變種病毒輸入，或禁止英國航班入境。



英國單日新增二點七萬宗確診，累計超過二百萬宗病例，同時新冠病毒出現變種，傳染力增加七成，但是專家認為變種病毒的致死率不會因此提高，亦不會引發更嚴重病徵，強調目前研發的疫苗依然有效。



首相約翰遜指出，變種病毒令英格蘭過去兩周的確診病例急增，宣佈當地時間周日起，在倫敦部份地區、英格蘭東南部及東部地區，防控措施由現時的第三級升至更嚴格的第四級，當地市民如非必要須留家中，不得舉行聖誕聚會，零售商舖、健身中心、消閒設施等場所須關閉。



英升級防疫禁聖誕聚會



約翰遜稱，明白民眾因無法慶祝聖誕而失望，別無選擇之下，收緊措施將維持兩周，本月三十日再作評估。



荷蘭月初有在境內發現英國出現的變種毒株，決定即日起禁止來自英國的航班入境，直至明年一月一日；比利時及意大利亦禁止來自英國的航班入境，德國及法國亦正考慮推行相同措施。歐盟成員國探討防止來自英國的病毒擴散。



歐洲三國禁英航班入境



南非有傳媒報道，一個小鎮早前逾三千多名高中生舉行畢業聚會，逾千人確診，當局指變種病毒或是疫情加劇原因。



臨近聖誕及新年假期，近日有不少英國留學生返港，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，英國留學生上機前須出示陰性檢測證明，回港後須入住「指定檢疫酒店」十四天，他建議他們完成檢疫後應再居家隔離一周，直至第十九日完成檢測，呈陰性才可外出。呼吸系統專科醫生梁子超指出，變異病毒或透過留學生傳入本地，應減少指定酒店員工與他們接觸。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前亦指出，英國變種病毒傳播力強，香港要做好把關。



立法會衞生事務委員會主席葛珮帆已向食衞局局長陳肇始提出，要求政府檢視本港確診病例是否如英國變種，香港須盡快評估風險，她甚至要求港府考慮禁止英國航班入境。



食衞局指針對從極高風險地區到港人士實施額外檢疫條件，現時名單有十九個地區包括英國。而衞生署因應乘客確診，曾十五次禁止航線着陸香港，包括一條從倫敦到港航線。



