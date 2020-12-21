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﻿專家：疫苗仍有效 需每年打針

2020-12-21 列印
﻿專家：疫苗仍有效 需每年打針
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　　港大內科學系臨牀教授孔繁毅（圖）表示，新冠病毒變種速度令人驚訝，提高傳染性，本港目前主要傳播的病毒株仍是來自尼泊爾，強調重症患者並非只有長者，部份年輕患者因延遲入院而令病情惡化，加上寒冷天氣亦會增加病毒在鼻道和上呼吸道的複製。

　　孔繁毅又稱，目前研發的疫苗仍未有長遠安全及有效的數據，早前有患者重複染疫，其抗體數量約六個月後降至無法檢測的水平，他估計，新冠疫苗將如流感疫苗一樣，需要每年接種，市民接種疫苗後仍須繼續戴口罩。
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