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﻿總商會促港府再推「保就業」

2020-12-21 列印
　　香港總商會總裁梁兆基昨日表示，新冠肺炎對香港經濟的破壞，尤甚於二○○三年的沙士，希望當局能再推新一期「保就業計劃」，不然若第四波疫情延續至農曆新年，許多企業會「很難捱」。政務司長張建宗則希望立法會盡快通過第四輪「防疫抗疫基金」撥款。

　　梁兆基指新型肺炎疫情幾乎禁絕全球人流，且時間很長，相比沙士，新冠疫情對香港經濟的破壞更大。他歡迎政府推出第四輪「防疫抗疫基金」，但希望當局能再推新一期「保就業計劃」。

　　對於立法會財委會今日將審議第四輪「防疫抗疫基金」撥款申請，張建宗昨在網誌指，資助幾乎是九月第三輪同類措施總金額約二十八億元的兩倍，但公共資源有限，不足以應付所有訴求。
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