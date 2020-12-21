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許樹昌：疫情倘嚴峻應考慮「禁足令」

2020-12-21 列印
　　政府專家顧問許樹昌表示，本港的確診個案仍然高企，反映早前收緊社交距離措施成效不大，而現時周末街上仍然人多車多，更有很多市民聚集在商場活動及購物。

　　他認為若市民不配合防疫工作，建議政府考慮限制非緊急商店的營業時間，例如規定時裝店和髮型屋的店舖每日只可營業六至八個小時，如情況依舊嚴峻，或需研究發出「禁足令」，差不多等如「戒嚴」。

　　許樹昌又指，近日留意到不少市民到大棠楓香林賞楓時除口罩拍照，擔心會造成傳播，籲政府加強執法。他亦提醒市民，聖誕假期期間避免舉辦派對等活動。

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