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失業機師轉揸巴士 分享經歷勉「move on」

2020-12-21 列印
■前港龍機師分享轉任九巴車長的經歷，盼年輕同事走出困境。
失業機師轉揸巴士 分享經歷勉「move on」
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　　疫情重創航空業，國泰航空更在十月結束營運旗下的國泰港龍航空。一名入職港龍達十九年的機師被裁後，轉任九巴車長，並剪輯一條影片向同行分享經歷。該名李姓前港龍機師表示，當年和其同時期入職的同事都可算是較幸運的一群，現在最大的問題只是不甘心太早退休。他看到一些年輕的同事還無法走出困境，或留有心理陰影，故決定分享自己轉任九巴車長的經歷，希望年輕的同事可以早點面對現實move on（向前走）！

　　他最後勸導各位前同事，「我們仍然是最優秀的一群飛機師！所謂『禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。』可能數十年後，驀然回首，大家人生最精采的故事，就是今天！」

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