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躁父因家事爭執 殺蟲水噴子眼被捕

2020-12-21 列印
　　元朗一名男童，疫情下因拒絕出席家庭聚會，與父親爭執期間，有人拿起殺蟲水噴灑，男童猝不及防眼部受傷，報警後獲送院治療；其躁父則涉嫌虐兒被捕及帶署助查。

　　本港第四波疫情嚴峻下，政府呼籲市民盡量不要參與家庭聚會。前日傍晚六時許，一名十三歲姓陳男童，在元朗唐人新村住所內，疑因拒絕出席家庭聚會，與四十八歲躁父發生爭執。其間有人情緒激動，拿起殺蟲劑疑向對方噴射，男童猝不及防遭噴中眼睛，其四十一歲姓孔母親得悉報警。

　　警員到場調查後，男童父親涉嫌虐兒被方拘捕及帶署，調查獲准保釋候查，其子則送院治療。

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