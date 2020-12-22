﻿已抵埗者檢疫加七日 港對英封關 今禁航班入境

英國近月出現傳播力強勁的變種新冠病毒，因應大量英國留學生最近陸續回港度假，政府昨日宣佈今晨零時起，過去十四天在英國逗留超過兩小時的旅客，包括香港居民，禁止入境，直至另行通知；本月二日從英國抵港人士完成十四日酒店檢疫後，須額外居家檢疫七日。此外，現有防疫措施再延長十四天。政府顧問、港大醫學院院長梁卓偉警告，變種病毒傳播力大增七成半，若傳入本地社區，疫情將不可控制。



食物及衛生局局長陳肇始昨天宣佈，今晨零時起，過去十四日曾在英國逗留超過兩小時的旅客，包括香港居民，禁止入境香港。換言之，所有英國旅客將被禁止乘搭航班抵港。她指英國疫情來勢洶洶，過去兩周，本港有八十宗外地輸入病例，其中有十八宗來自英國，佔總數兩成一，做法是防患未然。



為進一步加強檢疫措施，陳肇始指所有十二月二日或之後從英國抵港人士，在「指定檢疫酒店」完成十四天檢疫後，須另外強制居家檢疫七天，直至第十九或二十天的檢測呈陰性，才可外出，違反措施者將被判處定額罰款五千元。當局亦正考慮安排專車，將他們從指定酒店接送回家，但細節仍在敲定中。食衞局常任秘書長陳松青補充說，有關人士居家隔離期間或要佩戴電子手環。



國泰暫停往來航班至下月



國泰航空昨天亦宣佈，即時暫停本港往來英國航班，直至明年一月十日，旅客可以更改機票、把機票轉成為國泰信用額或申請退款。



梁卓偉表示，據團隊的最新研究，英國變種病毒的傳播力大增，較原有病毒株增加百分之七十五。在目前的輸入個案中，雖暫未發現變種病毒，但若然傳入本地社區，即時傳播率將由現時的零點八一，增加至一點四二，即一百人會感染一百四十二人，疫情將令人擔憂。他又指，沒證據顯示變種病毒將導致更嚴重病情，或令疫苗無效，但有待進一步研究，港大會研究輸入病例會否有英國變種病毒株。



同時，陳肇始亦宣佈再延長現有社交距離措施，直至下月六日，食肆繼續維持最多兩人一枱，禁止晚市堂食；酒吧等表列處所繼續停業；二人「限聚令」及「口罩令」等亦要維持。她指在過去的周末，市面仍人頭湧湧，家庭聚會亦繼續，恐出現「冬至群組」或「聖誕群組」，故無放寬措施的空間，又指日後不排除實施「禁足令」等更嚴厲措施。