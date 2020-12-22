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﻿患者或已入境 專家指「封得遲」

2020-12-22 列印
■袁國勇表示，當局在外防上未能滴水不漏。
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　　港大微生物學系講座教授袁國勇表示，他早前已要求當局延長海外抵港人士的檢疫期，認為現時才公佈有關措施，「已經遲了」，未能做到在外防上「滴水不漏」。他指出，英國早在九、十月發現變種病毒，當地的有關確診已有近二千宗，或許已「漏了一些人出來」，因此建議港府應要求十二月一日後抵港的英國留學生，就算已完成檢疫，還應再進行一次強制檢測。

　　呼吸系統專科醫生梁子超指現時倫敦已掀起「逃亡潮」，帶有變種病毒的當地港人或已到港，同意延長他們的檢疫期，又建議政府應考慮安排「指定檢疫酒店」員工每七天進行一次病毒檢測。

　　英倫海外升學中心總監容顯欣對本報記者說，英國大部份寄宿學校上周五已放假，有些學校更提早至十月中下旬放假，方便留學生回家後再隔離兩周，因此，港府禁止由英國抵港人士對留學生們的影響不大，但有家長憂慮明年一月初各校開學後，兩地尚未恢復航運。
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