衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，石籬（二）邨石榮樓、油麗邨逸麗樓，以及港島東明華大廈A座分別累計四個或以上單位有人染疫，有關居民，以及於上月二十五日至本月二十一日在上述大廈逗留超過兩小時的人士，要接受強制檢測。
增85宗病例
石榮樓有五個單位確診，其中兩個來自同一室號。逸麗樓有四個單位確診，其中兩個亦屬相同室號。明華大廈A座有四個單位確診，當中兩個屬同層，兩個屬同一室號。張竹君表示，暫時未發現有特別傳播途徑，故不會公佈上述個案的樓層及室號，呼籲市民時刻注意家中喉管狀況，保持環境衞生。而荃灣德泰大廈及油塘鯉魚門邨鯉生樓，亦分別有三個單位有人染疫，中心會向居民派樣本樽。
石榮樓長者可申請免費送餐
政府呼籲所有居住在石榮樓的居民參與檢測，在獲知檢測結果前留在家中，葵青民政事務處特別安排仁濟醫院社會服務部，為居於石榮樓的長者在強檢期間每天免費送餐，方便他們留在家中。
此外，醫管局總行政經理劉家獻表示，上周公佈有數名醫護人員參與家庭聚會後確診，其中一名染疫九龍醫院男護士的家居緊密接觸者昨天確診。新患者是九龍醫院延續護理病房的女護士，其最後上班日為本月十六日，沒有病人及同事被列為密切接觸者。
另外，瑪嘉烈醫院一名八十二歲女人昨天離世，她患有長期病患，於上月十四日因痰涎阻塞感到不適入院，本月二日確診後被轉至隔離病房治療，其後情況惡化，延至昨日凌晨不治。本港累計一百三十一名新冠病人離世。