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梁美芬追究送檢慢 「要有人問責！」

2020-12-22 列印
梁美芬追究送檢慢 「要有人問責！」
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　　經民聯梁美芬昨天在立法會上炮轟政府抗疫失誤，直指日前逝世的正義聯盟召集人李偲嫣與丈夫，到門診遞交檢測樣本至今逾十天仍未收取報告，間接令「佢哋以為無問題」。另外，有市民等候檢疫時十分無助，甚至出現死亡個案，她認為派多少錢都沒有用，政府今次「一定要有人問責！」

李偲嫣丈夫確診

　　衞生防護中心表示不會評論個別個案，僅指於不同地方進檢測，收取結果的時間或有偏差。食物及衞生局副局長徐德義昨回應指，當局需要跟進有關檢測樣本的事宜，並對有一名女士等候送檢疫中心期間身故感到難過。他續說，上星期有兩個屋邨爆發疫情，大量人士要送往檢疫中心，工作量突然飆升，衞生署在動員上有少許困難，現時已經處理好。

　　梁美芬其後向傳媒透露，李偲嫣丈夫謝鋮浚昨晚確診新冠肺炎，轉送入院治療。

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