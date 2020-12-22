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熱門： 變種病毒英國新冠肺炎聖誕頭號通緝犯

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美股中段跌213點

2020-12-22 列印
　　英國出現新冠肺炎病毒變種，消息令金融市場出現震動，美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二九九六五點，跌二百一十三點；納指則報一二七七七點，跌一百七十八點。滙控美國預託證券價格見三十九點二六港元，跌零點二四港元；騰訊則見五百七十點六六港元，跌一點三四港元。紐約期金報每盎司一千八百七十九點九美元，跌九美元；紐約期油則報每桶四十七點三三美元，跌一點七七美元。

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