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湯漢鄺保羅勉市民互相扶持走出「疫境」

2020-12-22 列印
　　天主教香港教區宗座署理湯漢樞機昨日發表聖誕賀辭，稱二○二○年是艱苦的一年，疫情影響人與人之間的關係及互動方式，更影響日常生活。聖公會教省主教長鄺保羅發表聖誕文告，指今年香港受疫情重創，但最壞情況恐怕未過去，呼籲大家嚴守防疫紀律，敦促政府採取果斷的抗疫措施。

　　湯漢指疫情令大家戴上口罩，雖然口罩遮擋臉上的笑容，卻不能阻擋大家對其他人的關懷。他又提醒只要大家互相扶持，相信一定可以走出疫情的陰霾。

　　鄺保羅指疫症推倒慣常的生活習慣和人際關係，令人產生強烈的無助和無奈感覺，希望大家同心抗疫，關顧其他身心靈軟弱的人，扶持傷心或意志消沉的人。

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