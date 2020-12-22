泛民覆核引﻿《緊急法》終極敗訴﻿ 港府﻿訂《禁蒙面法》不違憲﻿

港府去年十月引用《緊急條例》訂立《禁蒙面法》，二十五名泛民主派人士提出司法覆核，港府在本年四月部份上訴得直，令《禁蒙面法》在非法集結及未經批准集結的情況下仍然生效。雙方均上訴至終審法院，終院昨日頒佈判詞，駁回民主派的上訴，裁定政府上訴得直。



《緊急條例》及《禁蒙面法》的終極上訴案由首席法官馬道立、常任法官李義、霍兆剛、張舉能，以及非常任法官賀輔明勳爵，共五名法官所審理。



終審法院拒絕民主派就《緊急條例》違憲問題所提出的挑戰，指出雖然根據《基本法》，立法權力歸於立法會，但立法會可授權他人，包括行政長官會同行政會議，制定附屬法規。終院裁定根據《緊急條例》在緊急或危害公安的情況下制定附屬法規的權限，既寬廣又有彈性，但此種權力並非違憲，而且權力是受到有效的制約，引用《緊急條例》而限制受保障權利的規例，必須符合「依法規定」及「相稱性」的要求。



終審法院裁定在未經批准集結、公眾集會及公眾遊行下，進一步禁止使用蒙面物品的限制都是相稱的，而有關限制是為了達致正當目的，即避免及遏止和平的公眾集結演變成暴力場面。終審法院指該等限制屬相稱而沒有超乎合理所需，在限制個人權利及為社會帶來裨益之間，《禁蒙面法》已取得公正的平衡。



證據顯示在一九年十月初，香港已出現法律與秩序敗壞的情況，《禁蒙面法》旨在應對持續多個月的暴力及不法情況，有關情況導致行政長官會同行政會議認為構成《緊急條例》下危害公安的情況，佩戴蒙面物品對示威者及支持者起了壯膽作用，令人們濫用匿名身份以逃避法律責任及警方調查。



終審法院考慮因為暴力示威者而受到人身及財產損害的人士，以及希望和平示威但因持續出現的暴力情況而卻步的人士，再要考慮蒙面示威者在隱藏身份的情況下，自以為不用受到法律制裁，而作出損害法治的行為，故裁定《禁蒙面法》是政府作出的相稱回應。民主派人士對終審法院裁定感到失望。特區政府歡迎終審法院頒下的裁決，確立《緊急情況規例條例》符合《基本法》及《禁止蒙面規例》禁止在公眾活動使用蒙面物品而限制相關權利是符合相稱性要求。



