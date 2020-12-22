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指警阻採訪違《人權法》 記協覆核遭駁回

2020-12-22 列印
　　香港記者協會早前申請司法覆核，質疑警方故意妨礙傳媒採訪，以及向記者使用過度武力，違反《基本法》及《香港人權法案》，昨日遭高等法院法官周家明駁回。

　　法官指本訴訟其中一點關鍵是，警方在社運場面對記者身份的辨認。警務處一方將問題歸咎於香港沒有一個正式或中央的體系去認可記者身份，令社會上充斥「假冒記者」。縱使警方於本年九月二十三日修改警隊對「傳媒代表」的定義，法庭仍依賴未修改前的情況為依歸。

　　法庭須依賴事實作裁決，但本訴訟大部份是傳媒對警方的指控，內容真確性存疑。記協和警務處雙方尚未能就指控的真實性達成共識。法庭同意警務處所指，記協要求法庭頒佈的聲明內容空泛。記協亦要求法庭裁定警方執行上的不作為違憲，但沒有說明不作為的範圍。

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