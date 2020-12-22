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　12港人家屬促港府安排旁聽

2020-12-22 列印
　　深圳市鹽田區人民檢察院日前宣佈起訴十二名港人案中十人，另外兩人將進行不公開聽證，以決定是否不予起訴。有家屬昨到入境處求助，指內地當局至今亦未提供起訴書，無從得知子女面對的控罪詳情及量刑建議，計劃到深圳旁聽，希望特區政府及內地當局協助。

　　公開信指部份家屬計劃前往深圳並旁聽案件，但憂慮內地當局將以疫情為藉口及以行政手段，阻止他們到場旁聽，希望香港政府及內地當局能作出相應安排，以確保家屬可如期赴深圳鹽田旁聽。家屬亦要求內地當局公開庭審並網絡直播庭審，以及保障家屬旁聽權；於開審日期不少於二十日前，通知家屬審訊日期，讓家屬可預早作檢測及其他安排到場。

　　家屬亦希望當局向家屬提供《起訴書》及會見筆錄，公開檢察官名單；告知所有官派律師身份及聯絡方法；及保障十二人辯護權，由家屬委託律師提供辯護。

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