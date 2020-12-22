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租賃物業騙款13萬拘兩人

2020-12-22 列印
　　警方拘捕兩名男子，涉嫌串謀詐騙。警方表示，去月至十二月期間接獲多名市民報案，指他們分別向兩名男子租賃在將軍澳日出康城的車位及住宅單位，其後發現該名男子並非車位及單位的業主，懷疑受騙，遂報案。案件牽涉款項共約十三萬元。

　　警方調查後，得悉有人提供虛假入息證明予地產代理公司及住宅單位業主以成功租住他人的單位，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，再將該單位租賃受害人。同時亦將不屬於自己的車位透過網上社交平台租賃予受害人。警方本月十九日及昨日分別在西區及元朗區拘捕一名二十一歲姓黃男子及一名三十五歲姓林男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」。

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