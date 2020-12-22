警方調查後，得悉有人提供虛假入息證明予地產代理公司及住宅單位業主以成功租住他人的單位，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，再將該單位租賃受害人。同時亦將不屬於自己的車位透過網上社交平台租賃予受害人。警方本月十九日及昨日分別在西區及元朗區拘捕一名二十一歲姓黃男子及一名三十五歲姓林男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」。
租賃物業騙款13萬拘兩人
警方調查後，得悉有人提供虛假入息證明予地產代理公司及住宅單位業主以成功租住他人的單位，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，再將該單位租賃受害人。同時亦將不屬於自己的車位透過網上社交平台租賃予受害人。警方本月十九日及昨日分別在西區及元朗區拘捕一名二十一歲姓黃男子及一名三十五歲姓林男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」。
已抵埗者檢疫加七日 港對英封關 今禁航班入境
英國近月出現傳播力強勁的變種新冠病毒，因應大量英國留學生最近陸續回港度假，政府昨日宣佈今晨零時起，過去十四天在英國逗留超過兩小時的旅客，包括香港居民，禁止入境，直至另行通知；本月二日從英國抵港人士完成...
2020-12-22
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全國人大常委今開會 審議包括《個資保護法》等修訂案
第十三屆全國人大常委會第二十四次會議今日於在北京開幕。周日法制工作委員會發言人岳仲明率先透露，會議將制定八項新法律、 修改九項法律，及通過十項有關法律問題和重大問題的決定。重點立法工作包括多項反壟斷法...
2020-12-22
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美兩黨達成經濟紓困協議 拜登讚合作精神：僅僅是開始
當選總統拜登一直渴望美國兩黨就救災法案達成協議，最終周日談判改變了共和黨的立場。參議院多數黨領袖麥康奈爾宣佈，達成救災法案的協議。參議院最高民主黨議員舒默指「這是一項好法案。」但強調「任何認為這項法案...
2020-12-22
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眺跑馬地市景 肇輝臺花園北歐格調典雅廳堂
東半山司徒拔道最近有新豪宅開售，呎價直逼9萬，鄰近肇輝臺則是老牌豪宅地段，環境旺中帶靜。今次走訪的肇輝臺放盤實用面積1232方呎，3房1套設計，向東，眺望跑馬地一帶市景，通爽開揚。 肇輝臺花園...
2020-12-22
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多國禁英航班 歐股全線向下 新冠病毒變種 杜指曾瀉400點
英國出現新冠肺炎病毒變種，多個地區對英國實施封鎖，消息令金融市場出現震動，杜指期貨一度暴跌近800點，歐洲股市亦全線下挫。不過美國國會就9000億美元紓困達成協議，提振市場信心，美股杜指開市後跌幅收窄...
2020-12-22
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馬體快車踩油 雙煞入球「蘇」
馬德里體育會本季西甲勇不可擋，在快車周期仍能保持水準，今晚聯賽作客兩主將上陣成疑的皇家蘇斯達，憑雙箭頭迪亞高哥斯達和蘇亞雷斯及時回勇，有望在這場強強對壘中奏捷，客勝可期。 （Now632台周三凌晨2:45直播） 牀單軍團上輪聯賽主場3:1小勝艾爾切後，十二月各戰線六仗取得四勝一和一負的佳績，在賽程頻密的快車賽期也能保持水準。另外馬體會於本輪前十二仗九勝二和一負的戰績排聯賽榜首，比今仗對手皇蘇少打三仗，卻多拿三分，因此主帥施蒙尼告誡球隊不能鬆懈：「我們只關注下一場比賽，己隊還有很大的進步空間。」 DC復出即有士哥 牀單軍團射手迪亞高哥斯達在十二月上旬右腳患靜脈栓塞，上輪對艾爾...
2020-12-22
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聖誕裝飾啟發造型
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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喜獲阿滕落力拉票 呂慧儀睇淡爭視后：今年唔得咪下年
無線長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》昨日冬至舉行宣傳活動，一眾演員都開心參與，其中呂慧儀、滕麗名雙雙入圍爭視后，呂慧儀喜獲阿滕幫手拉票，但她對獎項就十分豁達，笑言如果今年攞唔到咪等下一年，下一年唔得就...
2020-12-22
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社論——與時間競賽 阻變種病毒入侵
英國出現變種新冠肺炎病毒，在各國剛開始疫苗接種計劃、抗疫之戰依然艱鉅之際，病毒傳染力變得更強，似向人類作出大反擊，故消息震驚全球。歐洲多國停飛往返英國的飛機航班，港府也不敢怠慢，採取一系列針對由英國入境人士的抗疫舉措，但新病毒來勢洶洶，當局要時刻注視變病變種情況，進一步鞏固口岸的防疫。 食衞局宣佈，所有過去十四日逗留英國超過兩小時人士，包括香港居民，將被禁止登機來港。港府亦會要求已經從英國抵港並需要接受檢疫人士，即使完成十四日的酒店檢疫期後，亦要強制留在家中七日等，反應不算慢，但是否周密？能否做到滴水不漏？則仍有疑問。 要知道，倫敦封城前夕，大批居民提早離開，會否有人已登機...
2020-12-22
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輝灑自如——經驗之談無價寶
「聽君一席話，勝讀十年書。」 筆者從來都確信這句話的真確性，所以即使我並不十分熱衷於交際應酬的生活，但每當有機會能參與跟馬圈前輩的飯敍，我都一定不會推卻。當然賽馬世界在資訊愈見流通的世代裏，生態是不停在改變，所以愈來愈多的人可以立足於此，然而萬變不離其宗，前人所種下的樹蔭，始終是最緊要的基礎。 我喜歡講故事，但更喜歡聽故事，也難得地有很多前輩不吝賜教小弟，特別是在買賣馬的範疇，到底當年和現代有何不同？需要注意的事情？如何處理馬主的壓力？這些經驗之談，都是用錢買不到的。 我曾聽過有不少的後輩以至同輩曾經說過要與時並進，如果是相熟的友人，我會再三叮囑如果根基未打好，就千萬不要追...
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