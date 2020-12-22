﻿警搗網上販毒集團﻿ ﻿拘39人包括八學生﻿

警方表示，新冠疫情下，毒販現時較低調，警方發現毒販轉為在一些較受歡迎的社交媒體平台活動，利用一些大麻相關關鍵字，例如「420」讓人搜尋到有關貼文，又沒有明目張膽標明大麻價錢，只是張貼大麻相關圖片，待買家私訊毒販進行交易。同時亦發現有毒販以性感女子相片作招徠，吸引買家購買大麻。加上本港學校疫情期間停課，學生有較多機會接觸網上毒品資訊，可能因好奇吸食大麻，或為搵快錢受毒販利誘協助販賣毒品而墮入法網。
聖誕及新年將臨，警方毒品調查科聯同跨部門警區人員在上周二至周六，在全港進行一連五日，代號為「沙鷗」打擊毒品行動。行動中警方派員喬裝買家進行交易，並拘捕三十三名男子及六名女子，年齡介乎十六至五十六歲，當中包括八名學生，他們部份為毒品拆家；全部被捕者涉嫌「製毒」、「販毒」或「藏毒」。
檢獲值1250萬毒品
行動中，人員檢獲逾二十三公斤各類毒品，包括有大麻、「冰」毒、海洛英、氯胺酮、俗稱「迷幻蘑菇」的克賽洛西賓蕈類及毒郵票等迷幻藥，以及一批吸食毒品工具，檢獲毒品總值約一千二百五十萬元。
警方指出青少年對大麻毒品有所誤解，因有西方國家將消遣用大麻合法化，使本地青少年相信吸食大麻帶來的傷害不大，提醒家長要留意子女情況。